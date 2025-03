Lapresse.it - Von der Leyen: “Difenderemo la sovranità della Groenlandia”

La presidenteCommissione Europea, Ursula von der, in visita nella capitale danese Copenhagen, ribadisce che l’Unione Europea continuerà a difendere lae l’integrità territoriale, isola che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato più volte di volere faccia parte degli Stati Uniti. “La Danimarca è profondamente consapevolepropria sicurezza e delle proprie minacce. Non da ultimo per la sua geografia unica e strategica. Ma anche per i recenti eventi: sto ovviamente parlandoguerra in corso in Ucraina e dei conflitti in altri teatri. Ma anche i ripetuti e continui attacchi alle infrastrutture critiche nel Mar Baltico. E, naturalmente, la continua competizione per l’influenza nella regione artica, inclusa la. A tutti i cittadini, eDanimarca nel suo complesso, voglio essere chiara: l’Europa difenderà sempre lae l’integrità territoriale“, ha dichiarato la leader dell’Euroesecutivo parlando all’Accademia militare reale danese.