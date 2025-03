Formiche.net - Von der Leyen annuncia la roadmap per il riarmo europeo entro il 2030. I dettagli

Leggi su Formiche.net

Un’altra settimana di appuntamenti importanti per il futuro della difesa europea. La presidente della Commissione europea, Ursula von der, rilancia sull’autonomia strategica dell’Unione eil piano Readiness, unaper rendere l’Europa pronta a difendersila fine del decennio. Un’iniziativa ambiziosa che si inserisce in un quadro geopolitico sempre più incerto e che sarà accompagnata dalla presentazione, prevista per domani, del Libro Bianco sulla difesa europea. Un documento che farà da cornice teorica e politica agli sforzi di Bruxelles per dotare l’Ue di una capacità di deterrenza credibile. Il punto più caldo dell’agenda sarà il Consigliodi giovedì e venerdì, quando i capi di Stato e di governo si riuniranno per discutere il piano ReArm Europe, dal valore complessivo di circa 800 miliardi di euro.