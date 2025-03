Oasport.it - Volley, Lube: serve l’impresa contro il Lublino! Nella finale di ritorno di Challenge Cup si parte dall’1-3 per i polacchi

un’impresa allaCivitanova che va a caccia del secondo trofeo stagionale dopo la conquista della Coppa Italia. Si gioca domkani, infatti, ladidellaCup, la terza coppa per importanza in Europa, e i marchigiani affrontano nell’atto conclusivo della manifestazione idel Bogdanka, una delle formazioni di punta del movimento polacco. L’andata ha visto la squadra polacca imporsi tra le mura amiche con il punteggio di 3-1 e dunque abastano due set per sollevare la Coppa, mentre l’unica strada per la vittoria del torneo per Civitanova passa dalla vittoria per 3-0 o 3-1 e per il successo nel successivo golden set.La squadra di Medei arriva a questo ingalvanizzata dal netto successo ottenuto in gara2 dei quarti didei playoffMilano in trasferta, dopo la sconfitta rocambolesca subita tra le mura amiche in gara1.