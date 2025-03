Perugiatoday.it - Volley, la Sir guarda alla Champions. Loser avverte: "Con Monza sarà dura"

Leggi su Perugiatoday.it

Attenzione puntata sul mach di giovedì sera: al PalaBarton Energy va in scena il Quarto di ritorno diLeague che vale l’accessoFinal Four di ?ód?, in Polonia.Fischio di inizio alle 20:30 per una partita che si preannuncia ad altissima intensità contro una squadra,, che.