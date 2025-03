Sport.quotidiano.net - Volley B2 donne: netta vittoria a Cervia. Ceroni, Tasso e Bedetti super: il Progresso festeggia la salvezza

My Mech3 (28-26, 18-25, 23-25, 20-25) MY MECH: Grassi 8, Toppetti 5, Catalano 2, Strada 12, Ceci 11, Turchetti 17, Tagliani (L); Pasini, Zatti 1, Bellavista 5. Non entrate: Di Fazio e Fabbri. All. Simoncelli. ECOTERMOLOGIC: Negroni 11, Tonelli 2,12,18, Carnevali 7, D’Amico, Boruzzi (L1), Albertini (L2); Orsini 1, Tonelli 2, Trovarelli, Branchini 7,11, Pavolettoni 1. Non entrata: Ballo. All. Mazzotta. Arbitri: Gianferro e Cetraro.(Ravenna) L’Ecotermologic chiude i conti. La squadra di coach Mazzotta passa a, per 3-1, trascinata dae Negroni e si mette in tasca i tre punti che le permettono di tagliare quota 32. Quota 30 ha rappresentato l’idealenel campionato di B2 femminile nelle ultime stagioni, Castel Maggiore ci arriva in scioltezza: a sette giornate dal termine sono 11 i punti di distanza dalla zona retrocessione.