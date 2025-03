Lettera43.it - Volkswagen, la famiglia Porsche valuta il disimpegno

Leggi su Lettera43.it

L’industria automobilistica tedesca continua ad affrontare una fase di profonda ristrutturazione. Dopo l’annuncio didi dicembre 2024 sulla riduzione di 35 mila posti di lavoro, anche Audi ha comunicato la decisione di tagliare 7.500 posti entro il 2029. Il gruppo Vw, già in difficoltà per il calo del fatturato di marchi chiave come, deve ora fare i conti con un ulteriore segnale negativo: la società Rheinmetall ha superatoin termini di capitalizzazione di mercato e potrebbe addirittura rilevare lo stabilimento in dismissione di Osnabrück. Secondo la stampa tedesca, le famiglie Piëch e, azioniste di controllo del gruppo, starebbero iniziando a mostrare segni di incertezza sul futuro dell’azienda.Logo(Imagoeconomica).Dal declassamento di Moody’s alle smentite: «Non ci sono ragionamenti su cessioni di azioni Vw»A complicare ulteriormente la situazione è arrivato il declassamento del rating da parte di Moody’s, che ha abbassato lazione del gruppo da A3 a Baa1.