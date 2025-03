Ilgiorno.it - Voci di donne sul palco fra parole e musica. E una serata con la Burlesque Experience

Leggi su Ilgiorno.it

Uno spettacolo a metà tra il concerto e il teatro, unache intrecciae letteratura, emozioni e ironia per raccontare tutte le diverse sfumature dell’universo femminile, attraverso storie serie e comiche, storie di forza e di amore, di ribellione e di leggerezza. È quanto verrà portato in scena venerdì alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico dall’evento dal titolo “Quello che lenon dicono - Emozioni,e suoni al femminile“: a salire suldi via Giovanni da Sovico saranno l’attrice lecchese Ancilla Oggioni, uscita dalla Civica scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, come voce recitante, assieme alla cantante Irene Oggioni e al chitarrista Stefano Venturini, in passato anche musicista per il cantautore Davide Van De Sfroos. Quello che insieme proporranno sarà un mix di teatro eche faranno riflettere, sorridere e commuovere, raccontando in modo vivido storie femminili.