Rompipallone.it - Vlahovic resta in Serie A: la Juve dice sì allo scambio

Leggi su Rompipallone.it

a sorpresa con protagonista Dusan: la mossa dellantus, ecco chi arriva al posto del bomber serbo in bianconeroNel momento davvero complicato che sta vivendo lantus, arrivano immagini decisamente paradossali. Come la permanenza in panchina per novanta minuti die Yildiz nel ko di Firenze. Anche con l’ingresso del serbo e del turco, sarebbe stato difficilissimo per i bianconeri ribaltare una gara, quella con i viola, che si era messa malissimo, ma la scelta di Thiago Motta di non concedere loro nemmeno un minutaggio minimo ha fatto assai discutere.ha accumulato esclusioni innell’ultimo periodo e ormai appare totalmente fuori dai piani dei bianconeri. Un altro paradosso è che stiamo parlando, comunque, del miglior marcatore stagionale della squadra, che nella prima parte di stagione, in qualche modo, aveva fatto il suo per cercare di tenere su la