Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, la situazione è precipitata dopo l’ultimo incontro per il rinnovo! Cosa è successo: il retroscena

di RedazionentusNews24, laper il: svelato questosul centravanti serboTra i calciatori destinati a lasciare il calciomercatonel corso della prossima sessione estiva c'è senza ombra di dubbio anche Dusan, in scadenza di contratto con il club bianconero nel 2026.Il confronto con la società non ha portato a una stretta di mano per il, anzi se possibile ha raffreddato i rapporti con la Continassa a cui poi si sono aggiunte le frizioni con Thiago Motta. Ora l'addio dell'ex Fiorentina è praticamente scontato.