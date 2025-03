Vlahovic fuori squadra decisione drastica della Juventus

Leggi su Sportface.it

Clamorosa svolta per Dusane la Juve: il serbo finisce, arriva lada parte di Thiago Motta e del club!La telenovela tra Dusane lasembra stia per giungere al termine non con un lieto fine. Sarà addio tra l’attaccante e il club bianconero la prossima estate, su questo non ci sono più dubbi anche perché gli ultimi sviluppi portano chiaramente ad una frattura tra le parti. I primi problemi erano emersi nel trovare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. L’entourage dell’ex Fiorentina chiede un cospicuo aumento, richiesta rispedita al mittente dalla società.Niente contro il serbo ma è una precisa politica societaria che aveva portato all’addio anche Chiesa e Rabiot (tra gli altri) nelle ultime stagioni. Il problema del mancato prolungamento di accordo si è rivelato un boomerang sulle prestazioni del classe 2000, sempre lontano da una media realizzativa che ha dimostrato di poter avere in carriera, soprattutto nella sua esperienza a Firenze.