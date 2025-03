Ilfattoquotidiano.it - Vivi, ma impreparati e privi di beni di prima necessità: secondo Fred Vargas, il futuro è un nuovo modo di vivere

“A quanto caldo andiamo incontro? Mortale, insostenibile, difficile ma sostenibile?”. E ancora, a seguire: “Come riusciremo a spostarci? Come faremo a comunicare? A farci luce? A riscaldarci? E naturalmente, questione vitale: come ci nutriremo?”. A porsi queste queste domande fondamentali non è però né un climatologo, né uno scienziato ma la scrittrice francese, in un libro sul cambiamento climatico che segue il primo sullo stesso tema (L’umanità in pericolo, Einaudi) e che è stato appena tradotto in Italia: UndiAffrontare l’aumento delle temperature e il declino delle energie fossili (sempre Einaudi).Il volume si basa interamente su basi scientifiche ed è incentrato “sul picco e il declino dei tre idrocarburi – petrolio, gas, carbone – principali responsabili del riscaldamento sulla terra” e sulle conseguenze di questo declino sul piano pratico ed economico, visto che “ogni punto percentuale in meno nel petrolio colpisce proporzionalmente al ribasso il Pil e l’intera economia”.