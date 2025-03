Ilgiorno.it - Vite sconvolte dalla guerra. Bambini ucraini accolti Abbracciaperte

Leggi su Ilgiorno.it

Arriveranno da zone di, soprattutto da Kiev, con un vissuto delicato, e avranno bisogno di trovare normalità e tranquillità. La Bergamasca prosegue nel suo impegno a favore del progetto di accoglienza deiportato avanti dall’associazionee in particolare dai comitati di Bergamo e Clusone: attraverso l’associazione Puer di Roma, organizzeranno l’accoglienza dei bimbi a Bergamo a inizio settembre e a Clusone da fine settembre, per 30 giorni. "Siamo emozionati e sorpresi della numerosa partecipazione – sottolineano Domenico Giudici, presidente del comitato clusonese di, e Sara Bacis, presidente di quello di Bergamo –. Siamo stati contattati da un istituto dove vengononon adottabili che a causa dellahanno perso la casa o un genitore o sono in condizioni di difficoltà e quindi si trovano lì per dare sollievo alle famiglie.