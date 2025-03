Sport.quotidiano.net - Vis È arrivata l’ora di riprendere a vincere

Mancata concretezza sotto porta, direzione arbitrale avversa e bel gioco sono i tre protagonisti della serie cinematografica ideata (suo malgrado, a volte) dal regista Stellone. In questa opera, giunta al sesto episodio, non è però mai entrata in scena la vittoria. Anche a Pescara l’escalation di occasioni create nel secondo tempo non è bastata a garantirsi i tre punti. All’ Adriatico i biancorossi hanno dovuto fare i conti con una formazione di casa che è riuscita a trasformare la rabbia verso una sfortunata direzione arbitrale, in estrema resilienza. La fortuna tuttavia aiuta gli audaci e la traversa al novantesimo di Neri conferma la regola. L’ingresso di un incontenibile Okoro ad inizio ripresa sembrava tuttavia aver spostato l’ago della bilancia dalla parte dei pesaresi, dando l’impressione che dopo il 2-1, la terza rete sarebbe stata soltanto una questione di minuti.