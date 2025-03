Lanazione.it - Virus infetta società: il bullismo. La cura è… famiglia e supporto

Gli animali, è ormai noto, provano sensazioni ed emozioni simili a noi esseri umani. Ma cosa c’entra ilcon gli animali? Recenti studi da parte di alcuni biologi hanno rilevato che la violenza e il, nei confronti di altri membri del gruppo, sono fenomeni diffusi anche nel regno animale, in diverse specie. Spesso, l’aggressione avviene pure in gruppo. Gli studiosi hanno osservato che questo comportamento, innato nella loro natura, può però derivare anche per l’annientamento del loro habitat naturale tale da provocare forte tensione e di conseguenza aggressività. I delfini, meravigliosi mammiferi e tanto amati da adulti e bambini, mai si sarebbe pensato che potessero essere anche violenti e crudeli, tanto che perfino gli squali li temono. Per non parlare poi delle anatre: dietro il loro atteggiamento innocente e innocuo si celano talora dei veri e propri bulli; è proprio vero che l’apparenza inganna.