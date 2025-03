Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale nell’hotel a Rimini davanti alla figlioletta, indagato un 27enne

, 18 marzo 2025 – Con l’inganno, l’avrebbe costretta ad entrare nella stanza di un albergo die lì, minacciandola con una pistola, l’avrebbe obbligata ad un rapporto. Unache si sarebbe ripetuta anche l’indomani, sempre nella stessa camera di hotel, questa volta peròpresenza delladella donna, una straniera di 23 anni in Italia da poco tempo, tenuta in braccio dstessa vittima mentre il suo aguzzino abusava di lei. È una storia terrificante quella portata a gdal ‘nucleo falchi’ della polizia locale di, coordinato dal pm Luca Bertuzzi. Nel registro degli indagati è stato iscritto il nome di un albanese di 27 anni, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù. Sarebbe lui, standoricostruzione degli inquirenti, l’autore della dupliceche si sarebbe consumata in un hotel riminese il 27 e il 28 dicembre dell’anno scorso.