Vincono Nuggets e Lakers, Detroit si rialza trascinata da Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è anche un po’ di azzurro a colorare il programma Nba. Dieci le gare disputate nella notte italiana e tra i protagonisti c’è anche Simoneche dà un importante contributo al successo dei Pistons., infatti, sidopo due sconfitte consecutive, vincendo nettamente a New Orleans per 127-81 e occupando così il sesto posto nella classifica della Eastern Conference.Il pescarese non parte nel quintetto iniziale, ma gioca 22 minuti ed è tra i migliori in campo. Per lui 23 punti e 7 rimbalzi, numeri alla mano la migliore prestazione della stagione. Meglio di lui in termini di punti soltanto Cade Cunningham che ne fa 24 (8 gli assist) e dalla panchina, oltre a, vanno in doppia cifra anche Schroder (12 punti), Beasley (11) e Holland (10).