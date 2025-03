Anteprima24.it - Vincenza Improta, una kickboxer laureata in scienze motorie

Tempo di lettura: < 1 minutoUn altro traguardo per lache, nella mattinata di martedì 18 marzo, ha conseguito la laurea in. Un mondo che le appartiene dall’età di 5 anni, quando ha cominciato ad allenarsi sul tatami nella storica palestra di famiglia “BoxingTeverola”.è istruttrice di kick boxing e sorella dell’olimpionico e pluricampione del mondo dei professionisti, Giovanni. Per la, un curriculum nello sport da combattimento di tutto rispetto: 15 volte campionessa nazionale di kick boxing; Campionessa europea di kick boxing I.S.K.A.; Vincitrice di due medaglie d’oro in Coppa del Mondo kick boxing I.A.K.S.A.; Campionessa del mondo di kick boxing W.I.M.A.; Campionessa italiana di kick Jitsu; Campionessa Italiana di pugilato femminile a squadra F.