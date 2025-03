Thesocialpost.it - Vince Steele, il wrestler morto di infarto a 39 anni sul ring durante un incontro nel New Jersey

Il mondo del wrestling è stato scosso dalla tragica scomparsa diall’età di 39unin New. Il lottatore newyorkese è stato colpito da unnel corso di un Fatal 4-Way Match, organizzato dalla Brii Combination Wrestling (BCW) a Ridgefield Park.Leggi anche: Domenico Padalino,l’ex calciatore colpito da malore improvviso in stradaInutili i soccorsi, il messaggio della BCWL’emergenza si è verificata domenica 16 marzo, quandoha avuto un malore improvviso sul. Nonostante l’intervento tempestivo della polizia di Ridgefield Park e dei soccorritori, per ilnon c’è stato nulla da fare.“Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al Dipartimento di Polizia di Ridgefield Park, che è arrivato sulla scena in pochi minuti e ha immediatamente fornito assistenza medica di emergenza”, ha dichiarato la BCW in una nota ufficiale.