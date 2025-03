Zonawrestling.net - Vince Russo critica la gestione di Gunther:”L’heel dovrebbe distruggere i babyface”

Jey Uso esono coinvolti in una faida accesa per il World Heavyweight Championship. Il match per il titolo si terrà a WrestleMania 41. Il “Yeet Master” ha affrontato Austin Theory questa settimana a RAW. Nell’ultimo episodio di Sportskeeda Wrestling’s Legion of RAW,ha evidenziato un grosso problema nella rivalità in corso trae Jey Uso:“Ai vecchi tempi, ilaffrontava un heel che demoliva tutti gli altri eroi. Così il pubblico pensava: ‘Oh mio Dio, distruggerà anche il nostro!’ È così che si costruiva una grande rivalità.”ha anche commentato il recente booking die Jey in WWE:“Quello che il fan ha detto è ridicolo, sembra di essere in “Twilight Zone”, in un dannato “Bizarro World”., cheesseredominante, sta lottando alla pari con un esordiente come Axiom alla sua prima apparizione in TV, mentre Jey Uso sta sconfiggendo tutti gli heel del roster.