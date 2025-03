Thesocialpost.it - Villapiana, incidente mortale sulla Statale 106: auto contro mezzo pesante

Un nuovo tragicostradale si è verificatoStrada106, tristemente nota per la sua pericolosità, nel tratto che attraversa il comune di, in Calabria. Lo sha coinvolto un’e unarticolato, causando la morte del conducente della vettura, una Volkswagen Passat, e il ferimento dell’autista del camion, un semirimorchio Mercedes.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rossano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, in attesa del via libera da parte del magistrato di turno per il recupero della salma. Presenti anche i carabinieri e la polizia per gestire i rilievi necessari e chiarire la dinamica dell’accaduto. Il personale Anas ha lavorato per ripristinare le normali condizioni di sicurezza della strada, mentre il traffico è stato temporaneamente deviato, causando code e rallentamenti.