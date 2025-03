Lapresse.it - Vienna, la tigre siberiana arriva allo zoo

Lo zoo didà il benvenuto a un nuovo esemplare di, in arrivo nel parco austriaco per contribuire agli sforzi di conservazione della specie in pericolo di estinzione. Laè nata nel 2023 nell’AquaZoo di Leeuwarden, nei Paesi Bassi, ed è stata trasferita in Austria a febbraio appositamente per essere accoppiata all’esemplare maschio ospite dello zoo. I suoi custodi dicono che è riuscita ad abituarsi al nuovo ambiente. Le tigri siberiane sono note anche come tigri dell’Amur, questa sottospecie è originaria della Russia orientale, della Cina nord-orientale e, un tempo, era presente in tutta la penisola coreana.