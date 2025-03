Laprimapagina.it - Vibo Valentia ospita il “Festival dell’Economia”: focus sulla sostenibilità e il turismo

Dal 20 al 26 marzo 2025 (esclusi sabato e domenica), l’Istituto di Istruzione Superiore ITG, ITI e ITE diospiterà il “”, un evento dedicato all’economia sostenibile. L’iniziativa si terrà ogni mattina dalle 8.45 alle 13.15 presso la sede dell’istituto in Piazza Martiri d’Ungheria, 3.Ilaffronterà temi di grande attualità, con unsu economia circolare, economia civile e pratiche sostenibili nel settore turistico. L’obiettivo è quello di creare un ponte tra gli studenti e il mondo delle imprese e degli enti locali impegnati in una crescita responsabile.All’evento parteciperanno ospiti di rilievo. Sarà un’occasione per approfondire il tema dellae il suo impatto sul tessuto economico locale e nazionale. Le referenti per l’evento, le professoresse Claudia Varrese e Rita Tavella, sono attivamente impegnate per la riuscita di un appuntamento molto atteso sia tra gli studenti sia tra i diversi operatori economici che hanno aderito al