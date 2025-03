Ilgiorno.it - Viaggio nel mondo di Carlo De Carli. L’attualità di un maestro poliedrico

e Anna Giorgi Otto tavoli di lavoro, otto petali del “Corollario“ diDe: uno è connesso all’altro, non potrebbe essere altrimenti, in un gioco di rimandi continuo tra design e architettura, insegnamento e arte, scrittura e bozzetti in punta di biro. A ospitare la mostra - con materiali unici e dipinti mai esposti prima - è il “suo“ Politecnico di Milano, nello spazio-mostre Guido Nardi del campus di Architettura. Tra i curatori ci sono anche la figlia Margherita e la nipote Lola Ottolini, che qui si è laureata e oggi lavora come docente. Gli oggetti e i documenti disseminati lungo il percorso sono frutto di un lavoro di ricerca tra l’archivio donato all’università (è stato costituito il Fondo De) e l’archivio più intimo, custodito dalla famiglia. Ad accogliere i visitatori in via Ampère è la Sedia 683, progettata da De, prodotta dall’azienda Cassina e premiata nel 1954 con il Compasso d’Oro.