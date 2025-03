Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio dellasul raccordo Speriamo rallentamenti in carreggiata esterna Appia e diramazioneSud mentre l'interno si rallenta tra Anagnina e Appia sul tratto Urbano della A24 suoneremo contratti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione raccordo code a tratti anche sulla cassa e te l'ho già te l'ha Giustiniano nel code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino vedi Ma alla fine verso Ostia in provincia di Frosinone segnaliamo la chiusura della regionale Sora Cassino per interventi di manutenzione della galleria Capodichino ricordiamo poi che domani è previsto uno sciopero nazionale di Trenitalia delle ore 9:01 alle 16:59 sono possibili variazioni e cancelni a Federico Di Lernia Astral infomobilità per il momento è tutto il prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di sicurezza la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.