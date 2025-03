Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità Salutami trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo segnaliamo code a tratti in esterna traFiumicino estudio mentre interna si sta in coda tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e Prenestina e più avanti code pratica mazionesud e Appia sul tratto Urbano della A24 segnaliamo code a tratti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione raccordo sullaFiumicino con gli attrezzi tra la Colombo raccordo direzione di quest'ultima cosa Entrate anche sulla cassa te l'ho già della Giustiniana nei due sensi cose per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo Torrino Mezzocammino via di Malafede verso Ostia in provincia di Frosinone prendiamo la chiusura dellaalle scuole a Cassino per interventi di manutenzione alla galleria Capodichino da Federico Di Lernia Astral infomobilità per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.