Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il tratto Urbano della A24 dove si sono formate con un incidente tra Portonaccio e Fiorentini indicazione del raccordo è sul raccordo segnaliamo code a tratti carreggiata esterna tra-fiumicino diramazioneSud mentre interna si sta in coda tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Prenestina anti code per incidente tra diramazionesud e acqua sullaFiumicino code a tratti tra la Colombo e raccordo in direzione di quest'ultimo cosa tratti sulla Cassia per Olgiate la Giustiniana nei due sensi code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo Mezzocammino via di Malafede verso Ostia infine sulla Pontina code tra Pomezia e Aprilia in direzione Latina fine per il trasporto pubblico per venerdì 21 marzo è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore ala situazione con la rete Atac bus Cotral delle ferrovie Metre-viterbo tutte le informazioni consultare il nostro sito alla pagina dedicata a Federico Di Lernia Trani mobilità per il momento è tutto il prossimo aggiornamento di servizio Lahttps://storage.