Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il tratto Urbano della A24 dove si sono formate le cose per un incidente tra il raccordo il Tor Cervara in direzione della tangenziale è proprio sul Raccordo Se ne abbiamo code a tratti in esterna tra-fiumicino diramazioneSud mentre interna si sta in coda tra Cassia bis Salaria tra lamenta Prenestina e più avanti code per incidente tra diramazioneSud Appia su via Aurelia code per lavori tra raccordo Malagrotta in direzione Civitavecchia cosa effetti sulla Cassia te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi e code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo 3 Mezzocammino via di Malafede verso Ostia infine il trasporto pubblico venerdì 21 marzo è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore al'agitazione coinvolgerà le reti Atac bus Cotral via MetreViterbo tutte le informazioni consultare il nostro sito o sulla pagina dedicata Da Federico Di Lernia telefono habilita per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.