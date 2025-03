Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità Un saluto a me trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo segnaliamo rallentamenti in carreggiata per la trapuntina diramazioneSud mentre interna si sta in coda tra Anagnina e abbia Passiamo al tratto Urbano della A24 dove si rallenta all'altezza di Tor Cervara indicazioni d'accordo Poi su via Aurelia abbiamo code per lavori tra raccoglie Malagrotta in direzione Civitavecchia concentrati sulla Cassia Olgiata Giustiniana nei due sensi e code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia Passiamo al trasporto pubblico per venerdì 21 marzo è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore anon citazione coinvolgerà la rete Atac bus Cotral ferrovie MetreViterbo per tutte le informazioni consultare il nostro sito alla pagina dedicata Da Federico termina Astral infomobilità per il momento è tutto a seguire un messaggio di sicurezza stradale possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve obbligo Indigo ore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio della