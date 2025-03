Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone regolare sulle principali strade autostrade dellapermangono code sulla Cassia bis tra Santa Cornelia via della Giustiniana in direzionecode per lavori sulla via Pontina tra via di Trigoria via di Pratica sempre in direzione della per i cantieri in programma sulla regionale carpinetana a partire da domani inizieranno gli interventi di rifacimento della pavimentazione 3 km 3 km 42 E400 predisposto restringimento della carreggiata con un senso unico alternato fino al 16 aprile nella fascia oraria 7:30 a 17:30 Infine per il trasporto pubblico per venerdì 21 marzo e tu lo sciopero di 24 ore al'agitazione coinvolgerà la rete Atac bus Cotral le ferrovie MetreViterbo per tutte le informazioni consultare il nostro sito alla pagina dasara sta noi Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta a matita invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto astrale.