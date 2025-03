Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellail traffico si stanno realizzando sulle principali strade autostrade dellasul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata esterna tra laFiumicino e via Laurentina sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro su via Cassia coda tratti per traffico intenso tra la forza e la Giustiniana in entrambi i sensi di marcia code anche sulla Cassia bis tra Santa Cornelia e via della Giustiniana in direzione Infine per il trasporto pubblico per venerdì 21 marzo è stato indetto uno sciopero di 24 ore al'agitazione coinvolgerà la rete Atac bus Cotral le ferrovie MetreViterbo per tutte le informazioni consultare il nostro sito alla pagina dedicata da Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.