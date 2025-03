Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellail traffico si sta normalizzando sulle principali strade autostrade dellasul Raccordo Anulare permangono quello in carreggiata esterna tra laFiumicino e via Laurentina mentre in internal troviamo rallentamenti tra la diramazioneSud Tuscolana sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro sempre in direzione del centro Si procede a rilento sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est e su via Aurelia per lavori all'altezza di Malagrotta da Sara sono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della