Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura segnaliamo di Ante tra Anagni e Colleferro in direzioneche al momento non provoca disagi al traffico ma comunque prestare attenzione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna coda tratti per traffico intenso tra la diramazionevia Tiburtina e più avanti code tra via Casilina via Appia in carreggiata esterna ancora code a tratti tra via Portuense via Laurentina e proseguendo all'altezza di via Prenestina sul tratto Urbano della A24 le code a tratti tra Tor Cervara e la tangenziale est e in direzione del centro sempre in direzione della capitale Si procede a rilento sulla via Flaminia tra i due punti su via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est e su via Aurelia per lavori tra Castel di Guido e Malagrotta infine code sulla via del mare 3 Acilia Casal Bernocchi e su via piante tra Acilia e via di Malafede tutto in direzione