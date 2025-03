Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaè risolto l'incidente sullavicino permangono rallentamenti all'altezza del raccordo in direzione del centro sul Raccordo Anulare in carreggiata interna coda tratti per traffico intenso tra la diramazioneNord via Tiburtina e più avanti code tra la diramazionesud e via Appia in carreggiata esterna ancora coda tratti tra via del Pescaccio e la via del Mare proseguendo tra via Casilina e la 24Teramo e sul tratto Urbano quest'ultima le code partono da Tor Cervara arrivano alla tangenziale est in direzione del centro sempre in direzione del centro Si procede a rilento su via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti su via Salaria tra la spada e la tangenziale est e su via Aurelia per lavori tra Castel Guido e Malagrotta infine code sulla via del mare tra Acilia e Casal Bernocchi e Sulla via Ostiense via di Malafede il raccordo tutto in direzioneda Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.