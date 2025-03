Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sullaFiumicino al momento ci sono code all'altezza del raccordo in direzione del centro città e rimaniamo proprio sul raccordo in carreggiata interna code per traffico intenso tra la diramazioneNord via Nomentana è più avanti via Casilina e via Appia in carreggiata esterna code tra via Portuense via Pontina e proseguendo tra via Casilina e la 24Teramo e sul tratto urbano di quest'ultima code le dal raccordo e arrivano la tangenziale est e in direzione del centro sempre in direzione del centro code sulla via Flaminia tra il raccordo e vede due ponti su via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est e su via Aurelia tra Castel di Guido e Malagrotta infine code sulla Pontina tra Spinaceto il raccordo in direzione di quest'ultimo da Sara Spanò e Astral infomobilità e tu Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.