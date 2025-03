Lanazione.it - Viabilità, disagi sull’asse Mugello-Firenze. Chiusa via Bolognese e stop ai treni

Leggi su Lanazione.it

, 18 marzo 2025 – E' lungo, lunghissimo, l'elenco delle strade interrotte a causa del maltempo che ha colpito la Toscana. E la preoccupazione cresce in vista di un fine settimana in cui si preannuncia una nuova ondata di piogge. Chiusura, non c’è la data di riapertura Particolarmente critica la situazione sullaall'altezza di Vaglia, costringendo chi proviene dala deviare sulla Faentina, anch’essa in condizioni non ottimali. Nemmeno spostarsi in treno rappresenta un’alternativa: la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Faentina da San Piero a Sieve a Faenza, sulla- Borgo San Lorenzo via Pontassieve, tra Rufina e Borgo San Lorenzo, e sulla-Livorno, con iche sono stati deviati via Lastra a Signa. Dalla tarda mattinata del 17 marzo, il traffico ferroviario è interrotto anche tra Contea e Rufina sulla linea- Borgo San Lorenzo via Pontassieve, a causa del danneggiamento di un muro di protezione della linea, posto all’imbocco di una galleria, per uno smottamento del terreno sovrastante.