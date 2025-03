Firenzetoday.it - Via Mariti, Del Re: "Lì un parco dell'acqua, il Comune chieda permuta per spostare l'Esselunga nell'ex caserma Lupi di Toscana"

Leggi su Firenzetoday.it

"No alla realizzazione di un supermercato nel luogo di unae più gravi stragi sul lavoro in città. No alla mera proposta di ridimensionamento di questa area commerciale, lanciata dalla maggioranza Pd e Avs a Palazzo Vecchio. Sì alla realizzazione di unpubblico, come richiesto.