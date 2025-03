Anteprima24.it - Via libera definitivo per il finanziamento dei lavori alla scuola San Filippo Neri

Tempo di lettura: 2 minuti“L’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini mi ha comunicato, nelle scorse ore, che è arrivato il viadell’Esecutivo regionale ad un altrorelativo all’edilizia scolastica: con 5 milioni e mezzo di euro laintitolata a San, a via Port’Arsa, sarà adeguata ai più moderni standard di sicurezza sismica e a moderni canoni di efficienza energetica. Un altro straordinario risultato”, lo annuncia in una nota il sindaco di Benevento Mastella.“Nessuno nella storia cittadina ha ottenuto risultati paragonabili a quest’amministrazione per la messa in sicurezza del patrimonio scolastico: alle generazioni che verranno lasceremo scuole anti-sismiche, moderne e sicure: un lascito di cui dobbiamo andare orgogliosi. Un esito, voglio sottolineare, che giustifica qualche disagio, inevitabile, provocato dai cantieri che invito i cittadini a tollerare con la consapevolezza che si conseguirà un obiettivo superiore e non negoziabile: la sicurezza dei nostri studenti in caso di calamità.