Ilgiorno.it - Via libera alla nuove rotte di decollo: "Ma chieste correzioni anti-rumore"

Leggi su Ilgiorno.it

di: la Commissione aeroportuale, riunita a Malpensa, ha votato gli scenari presentati dopo la sperimentazione dello scorso anno, effettuata da aprile a settembre. Sono stati approvati i quadrdei decolli a Sud e Nord Est, rinviato il voto sul quadrante di Nord-Ovest, che interessa Somma Lombardo quindi Golasecca, Coarezza e i paesi della sponda piemontese come Varallo Pombia, Pombia, Castelletto Ticino, Borgo Ticino, che hanno lamentato maggiori disagi, l’impegno è studiare correttivi. Ha spiegato il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria: "Abbiamo approvato due scenari con la richiesta di piccoli correttivi per ridurre l’impatto, a Sud è richiesta l’attivazione di una nuova Sid, una nuova rotta di, più vicina al Ticino, per ridurre ilsu Nosate e Turbigo mentre a Nord-Est invece viene richiesto di ridurre quanto più possibile i voli sulla rotta 356, che hanno un impatto sulla frazione sommese di Mezzana e su Arsago Seprio".