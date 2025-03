Bergamonews.it - Via Angelo Mai, auto finisce contro il muro travolgendo il dehor di un bar: ferito 84enne

Bergamo. La prima impressione è che sarebbe anche potuta finire molto peggio. Nel pomeriggio di martedì 18 marzo un’ha travolto ils di un bar ed è finitailin viaMai.L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15,30. Alla guida dell’unche, forse a causa di un malore, ha perso illlo della sua Bmw uscendo da via Divisione Julia: l’anziano non si è fermato alla precedenza in immissione su viaMaj e anziché svoltare ha proseguito dritto schiantandosiildopo aver ribaltato sedie e tavolini. Prima dell’arrivo dei sanitari l’uomo è stato soccorso da un autista dell’Atb di passaggio: trasportato con l’ambulanza in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. A bordo dell’anche due nipoti di 13 e 21 anni, visibilmente scosse per lo s