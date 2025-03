Formiche.net - Verso il Consiglio europeo. Gli intrecci geopolitici sull’Ucraina

Leggi su Formiche.net

Le decisioni su difesa e Ucraina degli “altri” membri, come Francia, Germania e Regno Unito si intersecano con partite interne, riconversioni industriali e una certa lotta di potere all’interno dei nuovi equilibri europei (dove spicca il ruolo italiano di ponte fra usa e Ue). Ecco un’analisi che, al netto delle novità che giocoforza verranno dalla call Trump-Putin o dal tavolo di Gedda, prova a capire come procederà ildi giovedì e venerdì, e come potrebbe determinare scelte e azioni.Qui LondraIl primo ministro inglese si è messo alla testa dei cosiddetti volenterosi, chiamati ad una riunione operativa il prossimo giovedì dopo le conversazioni da remoto dei giorni scorsi, con l’obiettivo di coagulare consenso attorno alla proposta invasiva che prevede l’invio di truppe europee.