Verona, entrano in villa abbandonata e trovano due anziani morti

Leggi su .com

(Adnkronos) – Una coppia diconiugi è stata trovata morta nella loro villetta di Montericco, sui colli sopra. A scoprire i cadaveri sabato scorso tre ragazzini appassionati di urbex, l'esplorazione urbana che consiste nell’entrare in strutture presumibilmente abbandonate. Come ritenevano fosse quella dove sono entrati scavalcando il cancello, molto distante dall'entrata della villetta, dal .L'articoloindueproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”