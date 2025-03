Ilfattoquotidiano.it - Verona, coppia morta da tre mesi trovata in una villa abbandonata da tre giovani che stavano facendo “urbex”

I corpi di un uomo e una donna, ormai mummificati, sono stati rinvenuti in una villettaa Montericco, nella zona collinare sopra la frazione di Parona, al confine trae Negrar. La macabra scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando treappassionati di “”, cioè l’esplorazione di edifici abbandonati, sono entrati nella casa e hanno trovato i cadaveri.Secondo i primi rilievi, la morte dei coniugi, noti per la loro riservatezza, risalirebbe ad almeno trefa. L’ipotesi principale è quella di un’intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato dal camino acceso per riscaldarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura die la scientifica, mentre la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.L'articoloda trein unada treche” proviene da Il Fatto Quotidiano.