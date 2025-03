Pisatoday.it - Vernacolo vivo - voci e volti della letteratura pisana d’oggi

Riparte la stagione di eventi a Spazio MUMU, che con AcquarioMemoria e il sostegnoFondazione Pisa da’ il via anche a un lungo progetto di raccolta, recupero e valorizzazione delle pellicole in super8 e dei film di famiglia in città.Il primo appuntamento è venerdì 21 marzo 2025.