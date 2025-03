Ilrestodelcarlino.it - Verifiche sulla salubrità dell’aria nelle classi dopo l’incendio alla scuola media di Fonte dell’Ovo

Sono tornati in classe ieri mattina gli studenti delladi, interessata da un incendio nella mattinata di venerdì scorso. Gli alunni sono stati trasferiti tuttiaule non interessate dal, questo per motivi di sicurezza e anche per permettere tutte ledel caso da parte delle forze dell’ordine e del Dipartimento di Prevenzione dell’Iss. Dipartimento che ieri mattina ha effettuato campionatureaule dell’ala nord dell’ex circoscrizione di Fiorentino per accertare ladegli ambienti.diieri mattina c’erano anche i tecnici della sezione antincendio della Polizia Civile impegnati, insieme agli uomini della Protezione Civile, in tutta una serie di controlli tecnici sull’edificio.venerdì mattina, poco prima dell’inizio delle lezioni, era scaturito da un surriscaldamento di un componente dell’impianto di areazione.