Ventura: "Conte bravissimo, ma non può coprire tutte le falle del Napoli che ha un organico ristretto"

: ”C’è rammarico per non essere al primo posto, ma il mercato di gennaio non solo non ha rinforzato, ma anzi ha indebolito il”A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianpiero, allenatore. Queste le sue parole:“Ilha fatto qualcosa di importante fino ad ora perchè è vero che ci sono sette giocatori che hanno vinto lo Scudetto, ma sono reduci da un’annata che ha lasciato strascichi. C’è rammarico per non essere al primo posto, ma il mercato di gennaio non solo non ha rinforzato, ma anzi ha indebolito il. Detto questo, ildeve pensare di potercela ancora fare perché l’Atalanta ha dimostrato di avere qualche limite mentre l’Inter che ha unsuperiore a quello del, giocherà ogni tre giorni da qui a maggio e alla lunga qualcosa pagherà.