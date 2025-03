Lapresse.it - Venezuela, Nicolás Maduro contro Trump e Bukele: “Campi di concentramento, è rapimento”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente delha criticato aspramente la deportazione di centinaia di immigratini dagli Stati Uniti verso un mega-carcere in El Salvador. Il governo bolivariano ha paragonato le deportazioni aidinazisti. “È legale, è giusto, Nayib? È umano fare questo a un essere umano solo perché è un migranteno o perché ha un tatuaggio?”, ha chiesto. L’arrivo degli immigrati, che secondo gli Stati Uniti sarebbero membri della bandana Tren de Aragua, è avvenuto nell’ambito di un accordo in base al quale l’amministrazionepagherà al governo del presidente Nayib6 milioni di dollari per un anno di servizi.