Terzotemponapoli.com - Venezia-Napoli diretta da Mariani: l’analisi di Iannanto

Il 29° turno di campionato vede ilospite dei lagunari veneti e a dirigere il matchdi Aprilia.La direzione arbitrale è sta abbastanza equilibrata, anche se ha permesso un gioco, forse un po’ troppo vigoroso, ai padroni di casa nei contrasti mettendo l’asticella dei provvedimenti disciplinari un po’ troppo in alto.Andiamo ad analizzare in dettaglio gli episodi:2º Raspadori recupera palla al limite dele viene messo giù. Giusto il fallo.3º Fila in ritardo con il piede a martello su Rrahmani al rinvio. Poteva starci il giallo che non arriva.8º Raspadori messo giù in mediana da Nicolussi. Giusto il fischio.14ºfischia un fallo contro Lukaku che invece era trattenuto da Idzes e meritava il vantaggio. Errore di valutazione evidente e grave visto che si stava configurando una buona opportunità per gli azzurri.