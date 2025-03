Anteprima24.it - Veicolo carico di rifiuti pericolosi: denunciato il conducente

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina (17 marzo) la Polizia Municipale di San Tammaro haun uomo che alla guida di un’auto trasportava materiali vari tra cui anchedi tipo pericoloso. L’intervento dei caschi bianchi agli ordini del Comandante Giovanni Carrillo è avvenuto a seguito della segnalazione da parte dei militari del Raggruppamento 2 Campania 2° Gruppo Tattico Complesso Minore “Golf” Pattuglia VAIRA dell’Esercito.Questi ultimi infatti, nell’ambito delle Operazioni “Strade Sicure” e “Terra dei Fuochi”, durante le attività di controllo del territorio individuavano e fermavano il soggetto di Casal di Principe alla guida della Fiat Punto carica di materiale di vario tipo. All’arrivo in via Vaticale località Cavallerizze, gli agenti della Polizia Locale di San Tammaro hanno accertato la natura del materiale trasportato per un peso superiore ai 30 kg.