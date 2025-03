Fanpage.it - Veicoli spaziali alimentati da detriti raccolti in orbita: cosa sappiamo del sistema di propulsione Magdrive

Leggi su Fanpage.it

Il rivoluzionariodispaziale in fase di sviluppo è progettato per utilizzare i metalli come combustibile: la startup britannicasta lavorando a tre versioni del propulsore, Rogue e Warlock che verranno testati nel 2025, e Superche dovrebbe essere pronto entro 2027.