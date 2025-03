Liberoquotidiano.it - "Vedi di tornare in cucina!": Antonella Clerici travolta dagli insulti, la frase che scatena il linciaggio

Pioggia di critiche contro. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno è stata oggetto di molti commenti negativi, dopo aver espresso la sua opinione su un film, Anora. "Uno dei più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto", aveva scritto su X in merito alla pellicola vincitrice di 5 statuette agli Oscar 2025, tra cui quello come miglior film. E, rispondendo a un commento di Domenico Marocchi, inviato della Rai, che le ha scritto "Volevo andare domani", ha aggiunto: "Non buttare soldi". A un altro follower ancora che ha detto la sua su The Substance, ha aggiunto: "Terrificante anche quello". Da qui i numerosi attacchi. "Io dico sempre quello che penso e ogni tanto scateno un po' di discussioni social. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione, altrimenti a cosa servono i social se non a confrontarsi un po?", ha spiegato in apertura della puntata di lunedì 17 marzo del suo programma in onda su Rai 1.